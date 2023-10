Ardea | parte il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità

(Di sabato 14 ottobre 2023)– Nella giornata di martedì 17 ottobre 2023 partirà ildiper glidiversamente abili residenti ad. Lo rendono noto il sindaco Maurizio Cremonini e l’assessore ai Servizi alla Persona, Simone Centore, dopo le ultime interlocuzioni con la Società che gestirà il. “Nello scusarci nuovamente con le famiglie per il ritardo nell’avvio delche, come noto, ha visto la rinuncia della prima ditta individuata e la mancata disponibilità di altre aziende invitate a presentare dei preventivi – spiegano Cremonini e Centore – possiamo dire di aver risolto definitivamente questa problematica e siamo quindi nelle condizioni di poter dare risposte certe alla cittadinanza. Simone Centore In queste ore la ...

... a bordo di una potente BMW, faceva spola tra un'abitazione di Via di Morena ed una ad, in ... L'accertamento accurato dadegli agenti ha permesso di rinvenire una quantità di hashish celata ...

Ardea, parte il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con ... Il Faro online

Staffetta tra Ciampino e Ardea con 43 chili di droga: fermata una ... Il Caffè.tv

...(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...