Arbitro Italia-Malta? L’identità del fischietto e da dove viene

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ancora qualche ora di attesa prima del ritorno in campo della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti: alle 20.45 di quest’oggi, l’sarà impegnata per la quinta sfida valevole per il girone C del proprio cammino nelle qualificazioni a Euro 2024 contro, match da vincere a tutti i costi per non compromettere la situazione nel raggruppamento, considerando anche il clima non sereno che aleggia nello spogliatoio dopo gli allontanamenti dal ritiro di Coverciano di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo a causa della “vicenda scommesse”. Prima di questa partita, l’occupa la seconda posizione nel gruppo C a quota 7 punti, staccata di sei lunghezze dall’Inghilterra e appaiata all’Ucraina terza, le quali però hanno disputato un match in più rispetto alla formazione del Bel Paese. In vista della super sfida di Wembley in programma ...