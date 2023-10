Ape sociale 2023 | a chi spetta e come e quando fare richiesta - GUIDA INPS

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ape: a chidomanda - ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari dell’ Ape. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancioper i soggetti beneficiari dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi...

Il pacchetto pensioni a causa delle scarse risorse non prevede novità di rilievo prevedendo probabilmente solo la conferma anche per il 2024 di Quota 103 e dell'

Pensioni 2024, confermate Quota 103 e Ape Sociale ma assegni più alti a rischio stretta Sky Tg24

Riforma pensioni 2024: proroga di Quota 103 e l'Ape sociale per sempre, ecco cosa cambierà ilmessaggero.it

E così ci saranno la proroga di Quota 103 (uscita anticipata dal lavoro con 61 anni di età e 42 di contributi) e l'Ape sociale (il trattamento ponte riservato a disoccupati e categorie disagiate): ...Cinque miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, tre per incrementare il fondo sanitario nazionale, destinati poi a crescere negli anni successivi. Circa quindici per la ...