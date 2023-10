Anticipazioni Seconda Puntata di ‘Anima Gemella’ del 18 Ottobre | l’Attrazione tra Carlo e Nina e i Segreti che Emergono

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella prossimadi “Anima Gemella”, in onda mercoledì 18, comincia a emergere un’attrazione inevitabile tra. Tuttavia,si sente ossessionata dalla costante presenza di Adele e desidera ardentemente tornare alla sua vecchia vita. Grazie all’indicazione dell’amica Annabella,scopre che il magnate del cioccolato, Bosio, sta preparando una sontuosa festa. Questo diventa una tentazione irresistibile per, che vede l’opportunità di ingannare persone facoltose. Tuttavia, si rende conto troppo tardi che Margherita, la figlia di Bosio, è coinvolta nella festa e sta per annunciare il suo fidanzamento con. Delusa da questa sorprendente rivelazione,decide che è giunto il momento di ...