Anticipazioni GF Mirko Brunetti dentro | la reazione di Greta

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini GF,puntata 16 ottobre:nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini? Come reagisceGF 16 OTTOBRE: ENTRA! COME LA PRENDE LA SUA VECCHIA FIAMMA-, ex concorrente di Temptation Island e vecchia fiamma diRossetti, entrerà nella casa del Grande Fratello nel corso della diretta del 16 ottobre 2023. La notizia è divenuta subito virale e pare proprio che il conduttore del ...