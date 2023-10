Anteprima Super Mario Bros Wonder | le nostre prime impressioni!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 14 ottobre 2023) Abbiamo provato con mano il delirio di: ecco cosa ne abbiamo pensato nella nostradavvero… meravigliosa! La metropoli meneghina difficilmente spicca per la sua associazione con il verde, ma lasciate fare a Nintendo e come per magia, in occasione dell’che state leggendo, un angolo di Milano diventa improvvisamente un’ambasciata del Regno dei Fiori, direttamente da. Non manca veramente nulla: postazioni di gioco, invitati di tutte le età, uno schermo atto a segnare tutte le tappe nell’evoluzione del baffone e, perché no, un bancone da receptionist dalle tonde fattezze di un tubo verde. Ma per quella che è l’ultima fatica dell’idraulico, difficilmente ...