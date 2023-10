Annullare la festa delle Forze armate per evitare rischi?

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul tema della sicurezza ha ammesso che “sicuramente ci aspettano mesi difficili e complicati per i quali è opportuno tenere alta l’attenzione”. Il titolare del Viminale ha spiegato che al momento non ci sono “evidenze concrete e immediate” sulo di terrorismo interno, ma “ce n’è quanto basta per mantenere altissimo il livello dell’attenzione”. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Penso adlaper”. “Quest’anno si sta pensando di non tenere la manizione in occasione delladell’unità nazionale il 4 novembre”, ha ipotizzato il ministro della Difesa. “Nell’ambito del 4 novembre ci sono soldati, mezzi. Nelle ...