Ancora polemiche a Napoli | tifosi azzurri imbufaliti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non accennano a placarsi leinerentiall’ombra del Vesuvio. Isono infatti apparsinelle ultime ore. Le ultime giornate vissute in quel disono state a dir poco un incubo per i, visti gli eventi e lesuccedutesi di volta in volta. Neanche il tempo di smaltire il caso Osimhen infatti, che la sconfitta contro la Fiorentina ha aperto nuove ferite all’ombra del Vesuvio, causando un via vai di news e tanta tanta confusione nei corridoi partenopei. Le dichiarazioni di De Laurentiis hanno poi esposto tale situazione ad un picco massimo, con il patron che nel giro di poche ore ha dapprima esonerato verbalmente Rudi Garcia, poi incassato il rifiuto di Conte ed infine ...