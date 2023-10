Ancona | uccide l’ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare il 112

Leggi su tpi

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dal marito da cui si stava separando, nella sua casa d Cerreto d’Esi (). In casa al momento del fatto c’era unadella coppia, minorenne,quale l’uomo avrebbe detto dii carabinieri. Quando i militari sono arrivati ha mostrato dove aveva gettato l’arma del delitto, un coltello da cucina. L’uomo si trova ora in caserma. L’uomo, Franco Panariello, 55 anni, operaio metalmeccanico, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. Viene valuta anche la premeditazione, perché avrebbe portato con sè il coltello. Da mesi era separato d, Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera: lei abitava a Cerreto d’Esi, in centro, lui a Cancelli di ...