Ancona | uccide l' ex moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una donna di 53 anni è stata uccisa la scorsa notte a coltellate dal marito da cui si stava separando. E' successo intorno alle 3 nella sua abitazione a Cerreto d'Esi, in provincia di. In casa, al momento del fatto, c'era una dei figli della coppia, minorenne,quale l'uomo avrebbe detto dii carabinieri. Quando i militari sono arrivati l'uomo ha mostrato dove aveva gettato l'arma del delitto, un coltello da cucina. E' stato portato in caserma.