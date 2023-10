Ancona | uccide l’ex moglie a coltellate e chiede alla figlia di chiamare il 112 | arrestato un uomo di 55 anni

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una donna di 53è stata uccisa ala notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre dal marito da cui si stava separando. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 nella sua casa di Cerreto d’Esi, in provincia di. In casa, al momento dell’omicidio, c’era unaminorenne della coppia,quale l’avrebbe chiesto dii carabinieri. Al loro arrivo, i militari hanno trovato l’arma del delitto (un coltello da cucina) e hanno portato l’in caserma. L’per omicidio volontario pluriaggravato, è Franco Panariello, 55, operaio metalmeccanico. Su di lui la procura valuta anche l’ipotesi della premeditazione, dal momento che avrebbe portato con sé il coltello ...

L'uomo, portato in caserma, è stato trasferito in carcere adin stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il coltello trovato in casa dai militari è stato sequestrato.

Ancona, uccide l'ex moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112 Sky Tg24

Ancona, uccide la moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112 TGLA7

Una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito, da cui si stava separando, a Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. L'uomo, che ha colpito a morte la vittima con un coltello, è stata fermato dai ...Così è morta Cocetta Marruocco, 53 anni, infermiera, uccisa dall’ex marito (LEGGI QUI ... di Cerreto d’Esi è arrivato anche il pm Paolo Gubinelli, della Procura di Ancona.