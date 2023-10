Ancona | uccide la moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Una donna di 53 ...

... Concetta Marruocco, è stata uccisa a coltellate , intorno alle 3 di notte, dal marito , Franco Panariello, da cui si stava separando, nella sua casa d Cerreto d'Esi, ad. In casa al momento ...

Ancona, uccide l'ex moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112 Sky Tg24

Ancona, uccide l'ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare il 112 La Stampa

A Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, una donna di 53 anni, Concetta Marruocco, è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dall'ex marito, 55enne, da cui si stava separando. In casa al ...Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dal marito da cui si stava separando, nella sua casa d Cerreto d’Esi (Ancona). In casa al momento del fatto c’era una figlia ...