Ancona | uccide la moglie a coltellate mentre la figlia è in casa

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito, da cui si stava separando, a Cerreto d'Esi in provincia di. L'uomo, che ha colpito a morte la vittima con un coltello, è stata fermato dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Secondo quanto ricostruito l'uomo, la scorsa notte, è entrato nell'appartamento dove vivevano la donna con lausando le chiavi che aveva ancora con sé. Il delitto è avvenuto in camera da lettolaminore, che era in, si trovava in un'altra stanza. L'uomo, portato in caserma, è stato trasferito in carcere adin stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il coltello trovato indai militari è stato sequestrato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo ...

Un uomo di 55 anni ha ucciso a coltellate la ex moglie per poi confessare immediatamente il reato all'arrivo dei carabinieri. È successo a Cerreto d'Esi , in provincia di, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, Franco Panariello , operaio metalmeccanico, si sarebbe introdotto a casa della ex moglie, Concetta Marruocco , ...

