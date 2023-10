Amministrative ad Avellino | i nomi in pole per il centrodestra

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua lo scouting delin cerca diper un candidato sindaco alle comunali didel 2024. Non c’è solo quello di Rino Genovese, giornalista del Tg3, che pare sia stato proposto dalla Lega. Per Fratelli d’Italia, circola il nome di Giovanni D’Ercole, vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia. Ma non finisce qui, perché il partito di Giorgia Meloni avrebbe un altro papabile, Vincenzo Sbrescia, avvocato. Probabilmente qualche novità di rilievo verrà fuori il 22 ottobre, quando è in programma ad, una kermesse nazionale con i parlamentari campani e i vertici di Fratelli d’Italia. Per il momento, però, sembra che il, alledel prossimo anno, sia intenzionato ad avanzare una propria proposta ...