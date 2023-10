Amichevoli | la Germania batte gli USA | pareggio tra Costa d’Avorio e Marocco

(Di sabato 14 ottobre 2023) La nazionale tedesca3-1 la squadra degli Stati Uniti in amichevole. La vittoria dellaè arrivata su rimonta, dopo un primo gol del milanista Pulisic che al 27? aveva portato avanti la nazionale a stelle e strisce. Gundogan la pareggia poi al 39?, per poi guadagnare il vantaggio grazie a Fullkrug al minuto 58. Infine, Musiala mette in cassaforte il risultato al 61?. Trafinisce invece 1-1, dopo le reti di Haller e El Kaabi. SportFace.

