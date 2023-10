Altri nomi e prove dello scandalo | Corona | l' ultimo annuncio sul caso scommesse

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il sito di Fabrizio, Dillinger News, non pubblicherà più nulla sulfino a martedì sera, dopo la partita della Nazionale allenata da Luciano Spalletti. A comunicarlo è stato lo stessotramite un post sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato che sarà ospite della trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo «dove presenterò tutte lesull'inchiesta del calcio. Sperando in una vittoria dell'Italia, vi diamo quindi appuntamento a martedì sera, dopo la partita, su Rai 3, a partite dalle 22». «Sappi che sono coinvolti almeno10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine», l'disullo...