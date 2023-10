Almanacco 14 ottobre

E' il 287° giorno dell'anno, 41ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 78 giorni. ... Era il 141894, quando un brevetto ufficiale registrò con il nome di 'pandoro' la ricetta ...

Almanacco | Giovedì 12 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Almanacco di oggi giovedì 12 ottobre: al via il Columbus day negli Stati Uniti la Repubblica

1066 – Battaglia di Hastings: I Normanni, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfiggono l’esercito inglese e uccidono il re Aroldo II d’Inghilterra. 1322 – Battaglia di Old Byland: Il re Roberto ...Crolla il tetto di un casolare abbadonato a Fornacette, in provincia di Pisa: è morto un ragazzo di 17 anni, Mattia Simonetti che si trovava nell’edificio per giocare con gli amici. La tragedia si è c ...