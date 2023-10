Alluvione Livorno | ex sindaco condannato a 3 anni per omicidio colposo plurimo

L'ex sindaco didel M5s Filippo Nogarin è stato condannato a 3 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato. Il processo era quello per l'che colpì la città la notte tra il 9 e il 10 ...

Alluvione di Livorno, l'ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni per omicidio colposo plurimo Open

Livorno, l’ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni per l’alluvione del settembre 2017 La Repubblica Firenze.it

E' stato condannato a 3 anni di reclusione l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin per omicidio colposo plurimo aggravato nel processo per l'alluvione di Livorno del settembre 2017 in cui morirono 8 p ...L’ex sindaco di Livorno del M5s Filippo Nogarin è stato condannato a 3 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato. Il processo era quello p ...