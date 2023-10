Allo spazio 55 Art Privé in Città Alta c’è “Elogio del limite”

Leggi su bergamonews

C'è tempo fino al 20 ottobre (premiazione alle ore 18) per visitare la mostra d'arte delle opere che partecipano alla terza edizione del premio in memoria di Don Sergio Colombo, lo storico e amatissimo parroco di Redona, di cui quest'anno ricorrono i dieci anni dalla morte. Organizzata dall'Associazione Le Piane di Redona nello55 Artdi via della Fara, in, l'esposizione, dal titolo "del" vede in mostra dieci opere tra sculture, video, installazioni e fotografie. "L'arte – scriveva Don Sergio Colombo – è soprattutto un buon fare artigianale, concreto, fedele; e nello stesso tempo un essere sé stessi con coraggio, con libertà, in atteggiamento anticonformistico e libero dai salamelecchi e dalle compiacenze mondane".