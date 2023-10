Allarmi bomba | evacuate Gare de Lyon e reggia di Versailles dopo la chiusura del Louvre | sale l' allerta anti terrorismo in Francia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Allarme: visitatori evacuati, museo circondato dalla polizia.sicurezza a Parigi dove il Museo del, il più visitato al mondo, oggi è chiuso per tutta la...

Il Louvre oggi 14 ottobre 2023 resta chiuso per motivi di sicurezza. Il museo ha ricevuto messaggi riguardanti, afferma senza specificare Bfmtv citando una fonte della polizia. L'annuncio della chiusura, all'indomani dell'attacco terroristico in un liceo di Arras, è stato fatto sui social: 'Per ...

Le direzioni dei due monumenti francesi hanno allontanato i visitatori e chiuso le strutture dopo aver ricevuto allerte per presenza di esplosivi ...Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta alla bomba. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come ...