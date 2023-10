Allarme Lazio! Immobile apre a un addio amaro e punta il dito

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Forse molti si dimenticano che, quando sono arrivato qui, nel 2016, non era come adesso. Non si sapeva nemmeno chi sarebbe stato l’allenatore. Adesso che facciamo la Champions mi vogliono parcheggiare fuori? Non mi sembra il massimo come riconoscimento. Ma io vado avanti, come ho sempre fatto“. Cironon è uno di quei calciatori chiacchieroni, sempre sotto la luce dei riflettori. Il bomber campano parla poco e cerca di farlo in maniera decisa. Per questo motivo, nelle ultime ore, le parole rilasciate in un’intervista a “Il Messaggero”, hanno fatto scattare un vero e proprioè stufo delle critiche e pensa a un clamoroso. Ciro d’Arabiaha parlato apertamente delle offerte ricevute dall’Arabia Saudita e di come, rispetto alla scorsa estate, la sua posizione possa ...