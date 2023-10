Allarme bomba | evacuata la reggia di Versailles e chiuso il Louvre | allerta anti terrorismo massima in tutta la Francia

Oggi a Parigi per unil Louvre è stato evacuato . Secondo fonti del Viminale, sarebbero 28.707 gli obiettivi considerati 'sensibili' sull'intero territorio nazionale, 205 dei quali ...

Elezioni in Polonia, allarme bomba il giorno prima del voto a Varsavia Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, è chiuso oggi per un allarme bomba. La direzione ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava rischi per la struttura e i suoi visitatori.