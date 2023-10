Allarme attentati in Europa | in Francia ucciso un insegnante Controlli a Fiumicino e Ciampino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 ottobre 2023)in: dopo lo scoppio della guerra in Israele è tornata la paura. Nelle scorse ore unnel nord dellaè stato accoltellato al grido di “Allah Akbar”. Alzato il livello di allerta anche in Italia.in: inunRitorna inla paura per gliterroristici. Le ultime ore sono state molto concitate incon un, Dominique Bernard, che è statoa coltellate al grido di “Allah Akbar”. La vicenda si è consumata in un liceo di Arras, nel nord del Paese. Il terrorista è Mohammed Mogouchkov, un ex allievo ...