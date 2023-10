Alla scoperta dei talenti della Ligue 1 | il Paris Saint Germain

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023) Finoscorsa stagione il PSG era conosciuto per il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappè; poi l’argentino pluripallone d’oro è emigrato negli USA mentre il funambolo brasiliano è finito ad ingrassare il conto in banca nel nascente campionato saudita. Ma c’è una nidiata di piccolia Parigi pronta a dare ricambio generazionale ai più grandi e conosciuti campioni transalpini. Ci occuperemo dei più promettenti e già in rampa di lancio con alcune presenze anche nella prima squadra guidata da Luis Enrique. Il terzino sinistro portoghese Serif Nhaga è uno dei protagonistiYouth League col PSG; dotato di grande agilità e rapidita grazie anchesua minuta stazza da 170cm è un terzino moderno nato più per offendere che per difendere e forse più adatto ad una difesa a 5 che ad una classica a 4. Già ...