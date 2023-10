Alla Palomar evento speciale per i cent’anni di Italo Calvino

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Bergamo. In occasione del Centenario dnascita diLibreriadi via Angelo Mai si celebra il grande scrittore con undedicato al romanzo che ha dato il nomelibreria. Una scelta di testi, selezionata e commentata da Alessandra Pozzi, ci guiderà nell’immaginario die nel suo modo unico di guardare e descrivere il mondo. La lettrice Silvia Fiori darà voce alle parole dell’autore che saranno fonte di ispirazione per l’artistaChiodi. L’appuntamento è quindi per il giorno del compleanno didomenica 15 ottobre 2023 alle 11 con “Disegnare il mondo: lo sguardo di...