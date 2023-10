Alfredo Colleoni | “Il mio riferimento con la tradizione parte dal periodo medioevale”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 ottobre 2023)nasce a Bergamo nel 1963 ed intraprende un percorso di sperimentazione artistica che lo porterà, tra il 1987 ed il 2005, ad intraprendere diversi viaggi in Europa. La Spagna, la Bulgaria, il Portogallo e la Svezia costituiscono tappe fondamentali per la crescita dell’artista che nel frattempo intraprende un percorso gnostico. Ecco che l’immaginario onirico-esoterico diesplode, portando con sé anche nuove tecniche e colori. Dalle monocromatiche calcografie, popolate da personaggi bizzarri, spesso caratterizzati da connotati sessuali ambigui, ci tuffiamo nella conseguente serie delle Alluminazioni, dove è la stessa matrice a farsi opera. La lucentezza del metallo acidato ci regala un viaggio che attraversa galassie di corpi nudi, lasciandoci immergere in un erotismo esplosivo e ...