Alessandro Basciano reagisce all’intervista shock di Sophie Codegoni e fa una precisa richiesta a Silvia Toffanin

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo le rivelazioni sconvolgenti diospite a Verissimo daha replicato (o meglio, ha lasciato fare al suo avvocato) cercando di ottenere una intervista per dire la sua versione dei fatti.diAlla luce di quanto andato in onda nel programma “Verissimo”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.