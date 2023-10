Alessandro Basciano | la reazione dopo l’intervista choc di Sophie Codegoni a Verissimo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pochi minutila messa in onda delesclusiva di, l’avvocato diha fatto sapere che l’uomo intende replicare alle accuse. Alla luce di quanto andato in onda nel programma “”, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Sophie Codegoni non vuole più vedereneanche per cartolina. Sarebbe strano il contrario, dopo tutto quello che l'ex gieffino le ha fatto passare: nonostante abbiano da poco messo al mondo una figlia, lui ha ben ...

Sophie Codegoni ospite a Verissimo: dal matrimonio alla separazione con Basciano, chi è l'ex concorrente del G ilmessaggero.it

L'intervista Sophie Codegoni: "Alessandro non mi amava. Chi ti ama non ti tratta male" L'influencer parla a Verissimo della fine della sua storia d'amore con Alessandro Basciano… Leggi ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...