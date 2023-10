Ai palestinesi con passaporto statunitense sarà permesso lasciare Gaza

(Di sabato 14 ottobre 2023) Stati Uniti ed Egitto hanno negoziato un accordo per permettere ai circa 600 cittadininella Striscia diconamericano dila regione in sicurezza, tramite il valico di Rafah. Quest'ultimo si trova a sud e rappresenta il solo punto di passaggio verso l'Egitto...

I nostri amicivogliono la pace. E, loro per primi, sono terrorizzati da tutto questo. ... Anzitutto abbiamo nostre comunità a Gerusalemme e Betlemme,loro condividiamo quel che sta ...

Corteo degli studenti per sit-in pro palestinesi: scontri con la polizia Repubblica Roma

Manifestazione pro Palestina a Roma, in centinaia in piazza con cori e bandiere: “Il popolo palestinese… Il Fatto Quotidiano

Questi i presupposti e gli obiettivi dell’iniziativa «Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità» organizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Axpo Italia, quarto ...Assalito ieri da uno "straniero" nel quartiere delle ambasciate. L'incidente proprio mentre la Repubblica popolare cinese continua a proporsi come mediatrice nel conflitto, ma è guardata con freddezza ...