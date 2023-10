Ag Di Gregorio | 'A Monza almeno per un'altra stagione La Premier? Lusinga'

Commenta per primo Michele Belloni, l'agente del poritere delMichele Di, ha parlato a TvPlay svelando alcuni retroscena di mercato dell'ultima estate. L'INTER - 'L'Inter non ci ha mai richiamati. Nell'ultimo mercato non ho avuto contatti con l'...

Monza, ag. Di Gregorio: "La Premier Le lusinghe fanno piacere. L ... TUTTO mercato WEB

Agente Di Gregorio: "Monza piazza perfetta per lui. L'Inter Mai ... L'Interista

Michele Di Gregorio era finito nel mirino dell'Inter in estate ... Non credo sia il momento giusto per andare all’estero. Col Monza c’è un percorso ancora non completato. Siamo rimasti di parola, ...In casa Monza nel mirino di mercato c'è anche Di Gregorio, oggetto di attenzione da parte della Premier League, nessun contato con l'Inter ...