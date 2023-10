AEW Rampage 13 10 23 Risultati

(Di sabato 14 ottobre 2023) Contiene Spoiler Per la serata dierano stati annunciati quattro match: Trios Match: Daniel Garcia e 2point0 (Matt Menard e Angelo Parker) hanno sconfitto The Hardys (Matt e Jeff Hardy) e Brother Zay. Singles Match: Jay Lethal ha sconfitto Trent Beretta. Singles Match: Skye Blue ha sconfitto Emi Sakura. Tag Team Match: Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta) ha sconfitto Gates of Agony (Toa Liona e Bishop Kaun). L'articolo proviene da AEW Universe.

La AEW la scorsa notte ha mandato in onda un nuovo episodio di Rampage ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), dopo lo show la federazione ha annunciato tutti i match che vedremo questa notte a ...Questa notte a RAMPAGE abbiamo assisto alla prima resa dei conti tra i Blackpool Combat Club contro i Gates of Agony! Il match come c’era da aspettarsi è stato molto intenso. Toa Liona e Bishop Kaun ...