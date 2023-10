AEW Collision 14 10 23 Anteprima

(Di sabato 14 ottobre 2023) Oggi, 14 ottobre, TNT trasmetterà il 17º episodio di AEWin diretta dall’Huntington Center di Toledo, Ohio. Di seguito, vi presentiamo i combattimenti annunciati TNT Championship: Christian Cage (c) vs. Bryan Danielson Titolo TBS Kris Statlander (c) vs. Skye Blue Titolo mondiale TV ROH Samoa Joe (c) vs. Willie Mack Komander vs. Brian Cage Segmenti Ricky Starks e Big Bill parleranno della loro recente vittoria nel titolo. L'articolo proviene da AEW Universe.

