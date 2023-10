Aereo per Heidi e Vittorio al Grande Fratello | ecco come l’ha presa Massimiliano Varrese – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella Casa delè arrivato il primodell’edizione. I destinatari, a sor, sono statiBaci eMenozzi. Ma qual è stata la reazione disappiamo, tra l’attore eè in corso una conoscenza caratterizzata da vari alti e bassi per via dei dubbi della giovane legati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.