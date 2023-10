(Di sabato 14 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) –Italia rinnovano l'per l'acquisto delcoltivato in Italia e per la sostenibilità dell'intera filiera tabacchicola. L'intesa è stata sottoscritta durante l'evento “Cibo e agricoltura: sovranità alimentare, filiera, biodiversità” che si è svolto nell'ambito del Villaggiodi Roma, alla presenza, tra gli altri, del Presidente dellaEttore Prandini, del Presidente e Amministratore DelegatoItalia Marco Hannappel, del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.La firma di oggi fa seguito all'pluriennale siglato a marzo tra il Ministero dell'agricoltura, della ...

...più d'ma perché riteniamo sia giusto lasciare finché siamo ancora al meglio', così hanno spiegato la decisione di scrivere la parola fine. L'Emerson String Quartet - Eugene Drucker e...

Accordo Philip Morris-Coldiretti, 500 milioni per il tabacco italiano ... Italpress

Coldiretti e Philip Morris Italia: ecco il rinnovo dell'accordo per la ... ilGiornale.it

ROMA (ITALPRESS) – Coldiretti e Philip Morris Italia rinnovano l’accordo per l’acquisto del tabacco coltivato in Italia e per la sostenibilità dell’intera filiera tabacchicola. L’intesa è stata ...Hannappel (PMI): “Il nostro impegno ha generato risultati importanti che dimostrano come questi accordi tutelino gli agricoltori e il sistema Italia” ...