Accoltella la fidanzata alla gola e scappa | arrestato mentre tentava la fuga Lei lotta tra la vita e morte

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una donna di 57 anni, italiana, è statatadal compagno stamani a Pontedera (Pisa) . L’aggressione è stata in strada, via de Nicola. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, in codice rosso dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza. L’uomo, invece, èto. E’ subito partita una ricerca per le vie del centro da parte delle forze dell’ordine....