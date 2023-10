Abodi | «A Milano e a Roma sono fiducioso che si realizzi almeno un nuovo stadio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Andrea, ministro dello Sport, ha parlato a MF-e Finanza della situazione stadi in Italia in vista dell’Europeo del 2032 Andrea, ministro dello Sport, ha parlato anche a MF-e Finanza della situazione stadi in Italia in vista dell’Europeo del 2032. LE PAROLE – «Abbiamo bisogno di stadi contemporanei, sicuri, accessibili, tecnologici ed energeticamentea saldo zero, auspicabilmente “comunità energetiche”. Ae ache siun. Ma ci auguriamo che nei prossimi mesi ci sia un’accelerazione a Bologna, Cagliari, Verona, Parma e Palermo, solo per citare i progetti già in cammino, in ...