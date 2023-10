A Palomonte ritorna SapOri | il percorso enogastronomico e sostenibile di valorizzazione dell’olio Evo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ampliare e rafforzare la sinergia tra Comune, Enti, Università e Associazioni per tutelare i prodotti agroalimentari tipici locali e valorizzare la produzione e venditaextravergine di oliva”. Spiegano così, l’obiettivo del progetto di tutela edei prodotti dell’agroalimentare locale, il sindaco del Comune di, Felice Cupo, e l’assessore all’agricoltura di Palazzo di Città, Salvatore Giordano, che dopo la stipula avvenuta sei mesi fa a Palazzo Sant’Agostino presso la sede della Provincia di Salerno, del protocollo d’intesa tra Comune, Provincia, Università di Salerno e Assofrantoi Campania, per la tutela delle tipicitàsi ed in particolar modo,extravergine di oliva, che ha dato vita all’adesione degli imprenditori ...