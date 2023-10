A Gaza il dramma dei bambini bloccati nell’inferno a cielo aperto

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una guerra che colpisce soprattutto gli innocenti, i civili, chi ha l’unica colpa di trovarsi sotto il fuoco incrociato dei bombardamenti. Soprattutto chi ha già grosse difficoltà ad affrontare la vita “normale” e ora si trova a fare i conti con ostacoli alla sopravvivenza troppo più grandi per chiunque, figuriamoci per un bambino. Trenta minori con malattie genetiche gravi e diverse disabilità, accuditi e curati dalle suore di Madre Teresa a, sono attualmente nel compound della parrocchia della Sacra Famiglia e non possono essere evacuati e portati in salvo, perché “ci vorrebbero tante ambulanze attrezzate quanti sono i bimbi malati”, spiegano fonti del luogo. A raccontare latica situazione in cui si trovano è l’Ansa, che spiega che nella stesa condizione sono anche una trentina di adulti, ospiti in una seconda casa delle Missionarie della ...

Ildi questi giorni passati e tutt'ora in atto non fa che confermare la veridicità dell'... La tesi che può condannarealla catastrofe Ma anche altrove, nel Sahel ad esempio, non si scherza ...

Disabili a Gaza: dramma nel dramma La Voce del Popolo

Il dramma dei suoceri del premier scozzese bloccati a Gaza: “Ci hanno salutato come fosse l’ultima volta” la Repubblica

Mentre Israele prepara l’invasione di terra a Gaza, aumentano scambi di fuoco alla frontiera con il Libano. E intanto la situazione dei profughi in fuga è sempre più drammatica Continuano gli scambi a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...