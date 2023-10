A Gaza 256 morti nelle ultime ore | Usa chiedono a Israele rinvio attacco

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) TEL AVIV () (ITALPRESS) – Il Ministero della Sanità diha dichiarato oggi che 256 palestinesi, tra cui 20 bambini, sono stati uccisi24 ore, mentre altri 1.788 sono rimasti feriti. Un funzionario del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha inoltre annunciato che 500 bambini sono stati uccisi ae altri 1.600 sono rimasti feriti dallo scoppio degli eventi del 7 ottobre. “Il numero di bambini uccisi afinora ha raggiunto quota 500, mentre 1.600 sono rimasti feriti”, ha affermato Salim Owais, responsabile stampa presso l'ufficio UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa, sottolineando che questi numeri sono in aumento. Secondo le statistiche del ministero della Sanità di, venerdì sera il bilancio delle vittime ha ...