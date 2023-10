A che ora Como-Milan calcio femminile oggi? Programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il palinsesto calcistico odierno risulta essere ricchissimo., sabato 14 ottobre, si potrà rimanere incollato al televisore sino a questa sera, per seguire partite interessantissime. E, tra le tante competizioni, ritornerà anche la Serie A. Il campionato attuale è giunto al quarto turno e, a scendere in campo tra qualche ora, ci saranno due squadre attrezzate e ben allenate. Si tratta deldi Marco Bruzzano e deldi Maurizio Ganz. Un match che si preannuncia scoppiettante e che, dalle 18.00, inizierà ufficialmente. Il, in campionato, viene da una vittoria contro la Sampdoria mentre lo scorso dieci ottobre in Coppa Italia contro il Napoli ha perso pesantemente per 6-3. Ilinvece, nonostante i sette gol rifilati sempre in Coppa Italia al Verona, ha ...