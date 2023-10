37 Lavoratori Slovacchi Arrivano alla Stellantis di Atessa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 ottobre 2023) Chieti - A partire da lunedì, il complesso produttivo diEurope ad(ex Sevel) vedrà l'arrivo di 37 nuovi dipendenti provenienti dallo stabilimentodi Trnava, ina. Questo annuncio è stato diramato ieri ddirezione aziendale che, nelle scorse settimane, ha avviato una serie di nuove assunzioni per consentire l'aumento della produzione previsto per la fabbrica dei furgoni commerciali leggeri, in particolare del modello Ducato, che proseguirà finofine dell'anno. Questi nuovi ingressicostituiscono l'ultimo gruppo temporale tra i vari gruppi di dipendenti in arrivo ad. L'aumento previsto della produzione giornaliera, che comporterà un passaggio dai 1.050 ai 1.180 furgoni commerciali leggeri ...