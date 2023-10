13 Ottobre 2023 – Gaza | sale a 2 450 il bilancio dei morti in Palestina Oltre 9mila i feriti 8 i giornalisti morti

(Di sabato 14 ottobre 2023) I bombardamenti israeliani sulla Striscia dihanno ucciso almeno 2.450 persone dall’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico lo scorso 7. Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’enclave palestinese, precisando che 9.200 persone sono rimaste ferite. Sono tre i razzi caduti sulla città israeliana di Sderot al confine con la Striscia didopo l’allarme antimissile risuonato nell’area. Sarebbe di otto, due dei quali in condizioni definite serie, ildell’ultimo attacco di Hezbollah dal sud del Libano contro il nord di Israele, che ha preso di mira Nahariya. Nei primi 8 giorni di conflitto fra Israele ealmeno 12sono stati uccisi, 2 risultano dispersi e 8. Lo riferisce il Comittee to Protect ...

Navad Kipnis è uno dei due figli di Eviatar Moshe Kipnis , 65 anni, e Lilach Lea Havron , 60, la coppia di israeliani con passaporto italiano scomparsi il 7da Be'eri : Abbonati per leggere ...

Almanacco di oggi lunedì 16 ottobre: elezione di Giovanni Paolo II nel 1978 la Repubblica

Mancano ancora due appuntamenti, due settimane per vivere appieno l’atmosfera delle Fiere d’Ottobre, un evento in cui tutta la città si mette in gioco per offrire il meglio di sé e vede ProLoco ...Alla kermesse allestita nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II protagonisti oltre 80 produttori. In programma degustazioni e masterclass sulla DOC Terre di Pisa, sabato protagonista Max Mario ...