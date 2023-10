11° Campionato della Lanterna | domenica il via con 36 barche

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 14 ottobre 2023) E’ tutto pronto per l’11°, l’atteso appuntamento velico d’altura organizzato dal Circolo Nautico Mandraccio. Regata organizzata con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l’egidaI-Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, A.S.D.P.N Dip. Enel, A.N.S.D., CN Luigi Rum, A.S.P.E.R. Genova, ASD Il Pontile, US Quarto, Circolo Nautico e Sturla e USE Ciappeletta., 36iscritte: ecco i nomi Sono 36 le imbarcazioni iscritte in classe ORC Regata, ORC Gran Crociera, Monotipo e IRC. Tra loro nomi storici presenti alle prime dieci edizioni come come l’X35 Imxtinente di Adelio Frixione (YCI), i J24 ...