Zola segnala una necessità | «Dobbiamo proteggere i nostri vivai | la Serie C può aiutare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Gianfranco, vicepresidente della Lega Pro, ha così affrontato diversi temi, tra i quali quelli del calcio giovanile Gianfranco, vicepresidente della Lega Pro, ha così parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Sfruttando il decreto crescita i club puntano preferibilmente sullo straniero? È fiscalmente più conveniente, certo. Noi crediamo che idebbano essere protetti.fare in modo che le parole vengano sostituite dai fatti. Tutti a criticare il campionato dei pochi italiani quando le cose vanno male e poi ci ritroviamo con norme che limitano ulteriormente la formazione deigiovani. La C può essere il luogo ideale per crescerli, ma le leggi devono, non penalizzare».