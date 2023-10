Zazzaroni | “Conte? Obiettivo impossibile Garcia si è accorto di aver fatto mosse senza senso”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Radio Napoli Centrale – . In diretta a ‘Un Calcio alla Radio’ … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

In un video pubblicato sulla pagina web del Corriere dello Sport, il direttore Ivananalizza la difficile situazione del Napoli, subito dopo il gran rifiuto di Antonioalle avances di Aurelio De Laurentiis: Il presidente aveva fatto all - in sull'ex Ct:

Zazzaroni: "Conte obiettivo impossibile. Garcia sa di essere a tempo, ecco come se ne esce" Tutto Napoli

Zazzaroni: "Il no di Conte non è positivo. Ma il Napoli può ripartire ... il mio napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Conte ha fatto una scelta ben precisa. Era ...Cinghiali al Viola Park. Come testimonia un video diventato virale sui social, alcuni addetti alla sicurezza del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, inaugurato mercoledì pomeriggi ...