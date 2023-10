Zanzare | è un' invasione Ecco le zone toscane più colpite I consigli dell' esperto

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Marco Tarducci insieme ad altri disinfestatori ha creato il 'bollettinoa zanzara'. Ma non ci sono solo: in crescita anche blatte e topi: "Bisogna agire rapidamente"

Marco Tarducci insieme ad altri disinfestatori ha creato il 'bollettino della zanzara'. Ma non ci sono solo: in crescita anche blatte e topi: "Bisogna agire rapidamente"

Zanzare, è un'invasione. Ecco le zone toscane più colpite. I consigli ... LA NAZIONE

Invasione di insetti, la lunga estate di mosche e zanzare RaiNews

Marco Tarducci insieme ad altri disinfestatori ha creato il ‘bollettino della zanzara’. Ma non ci sono solo zanzare: in crescita anche blatte e topi: “Bisogna agire rapidamente” ...Questi insetti sono presenti anche in Italia ma non hanno ancora dato vita a infestazioni significative come in altre nazioni d'Europa. Tuttavia è sempre preferibile prevenire il problema adottando tu ...