Zaniolo | Tonali e Fagioli | inchiesta Torino | spuntano scommesse da 1 milione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Negli atti dell'indagine non ci sarebbe il nome di Zalewski, rivelato da Coronasuper, con cifre che si aggirerebbero attorno aldi euro. Telefoni cellulari e tablet dei tre giocatori indagati nell’della procura disulle piattaforme diillegali sotto la lente degli investigatori che vogliono verificare la presenza di eventuali chat e di tracce lasciate dalla navigazione online. Oggi, intanto, dopo Nicolò, Sandroe Nicolò, per i quali la procura ipotizza il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, Fabrizio Corona ha fatto un quarto nome, quello di Nicola Zalewski, un nome del quale, però, negli atti degli investigatori torinesi, a quanto si apprende, “non ci ...

A partire dalla stessa Nazionale di Luciano Spalletti, privata di Nicolòe Sandro. Per Zazzaroni, in ogni caso, questo è un discorso del tutto secondario. Servirà fare chiarezza. Ma a ...

Scandalo scommesse LIVE - Tutte le notizie di oggi. Sacchi: "Ci devono essere regole". La nota della Juve La Gazzetta dello Sport

Il mondo del calcio italiano è stato sconvolto in questi giorni dal "caso scommesse". Mercoledì 11, infatti, è arrivata la notifica dell'inchiesta della procura di Torino sulla vicenda che riguarda Ni ...Nella consueta conferenza stampa prepartita andata in atto nel pomeriggio odierno, Luciano Spalletti è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport per le dichiarazioni in vista della sfida di domani ...