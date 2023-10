Zaniolo indagato per ‘esercizio abusivo di scommesse’ | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Caso scommesse, Nicolò, giocatore dell'Aston Villa, in prestito dal Galatasaray, è finito nel registro degli indagati.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Nicolòè finito nel registro degli indagati insieme a Fagioli e Tonali nell'indagine relativa al caso scommesse. La Procura di Torino contesta al giocatore dell'Aston Villa, in prestito dal Galatasaray, il reato di eserciziodi attività di giuoco o di scommessa. Fonte: SportMediaset.it