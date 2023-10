Zaniolo indagato | la Procura di Torino gli contesta esercizio abusivo di scommesse

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023)di attività di giuoco o di scommessa. Questo è il reato, in base a quanto apprende l’Ansa, che ladiall’ex calciatore della Roma, Nicolò, finito nel registro degli indagati assieme a Fagioli e Tonali nell’indagine sul calcio. La fattispecieta è quella prevista all’art 4 della legge 401 del 1989. Ieri gli inquirenti hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari che verranno ora analizzati e in particolare si passeranno al setaccio le chat. Il giocatore ha lasciato Coverciano dove era in ritiro con la Nazionale insieme a Sandro Tonali. SportFace.