Zaniolo | Corona lancia la bomba | coinvolta anche la madre

Leggi su notizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Calcioscommesse, arriva un altro incredibile colpo di scena in merito a questa vicenda: are la clamorosaancora FabrizioCon il passare delle ore aumentano, sempre di più, i colpi di scena in merito alla questione legata al Calcioscommesse. Tra meno di un’ora, direttamente dal profilo ufficiale di “Dillinger News” e di Fabrizioverrà annunciato il nome del quarto calciatore coinvolto in questa assurda vicenda. La stessa che ha scosso non poco il mondo del calcio italiano. L’atleta che, come ribadito dallo stesso ex Re dei Paparazzi, gioca nella Roma, andrà ad aggiungersi nella lista in cui ci sono: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò. Francesca Costa (screenshot video YouTube) Notizie.comProprio di quest’ultimo, però, spunta un nuovo e clamoroso colpo di scena. ...